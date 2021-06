Mehr als 100 Athletinnen und Athleten aus sieben Nationen starteten am Freitag im altehrwürdigen Heinz-Steyer-Stadion in Dresden zur zweiten Auflage der "Mid.Summer.Track.Night." Mit Blick auf die U20-Europameisterschaften im Juli in Tallinn (Estland) war noch das ein oder andere Startticket in der Verlosung.