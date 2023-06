Lucie Kienast ist eines der größten Mehrkampf- und Weitsprungtalente der deutschen Leichtathletik. Die 22-Jährige, die aus Sylda im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt stammt, hat schon einige Trophäen abgeräumt und will am Samstag (ab 18.40 Uhr im Livestream bei sport-im-osten.de und in der SpiO-App) beim 25. Anhalt-Meeting in Dessau glänzen.