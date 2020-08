Demnach bestätigte das örtliche Gesundheitsamt das Hygienekonzept der Veranstaltung. In den Verkauf gehen 700 Sitzplatzkarten, 300 Stehplatz-Tickets werden kostenfrei am Eingang verteilt. Eine Ausnahmeregelung, die eine Aufstockung der Zuschauerzahl auf 2500 im Paul-Greifzu-Stadion vorsah, wurde vom Sportministerium genehmigt, vom Gesundheitsministerium aber abgelehnt. Beim "Anhalt-Meeting" starten in zwölf Disziplinen etwa 120 Athleten. Darunter befinden sich Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo, der Speerwurf-Weltranglisten-Erste Johannes Vetter und in Piotr Lisek einer der weltbesten Stabhochspringer.