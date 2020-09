Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo und Speerwerfer Johannes Vetter sind die Aushängeschilder des 22. Internationalen Leichtathletik-Meetings am 8. September ( 18:05 Uhr im Livestream bei sport-im-osten.de und in der neuen SpiO-App ) in Dessau.

"Vetter befindet sich in absoluter Topform. Bei günstigen Windverhältnissen traue ich ihm zu, dass er in Dessau eine neue Jahresweltbestleistung aufstellen kann", erklärte Meetingchef Ralph Hirsch. Der für die LG Offenburg startende gebürtige Dresdner und Weltmeister 2017 führt mit 91,49 Meter die Bestenliste 2020 an. Mihambo (LG Kurpfalz) wird laut Hirsch auch in Dessau mit verkürztem Anlauf starten. "An die Sieben-Meter-Marke kann sie trotzdem herankommen", glaubt Hirsch. Zudem bereichern Nachwuchstalente die Veranstaltung. So wird u.a. die Magdeburger Weitspringerin Lea-Jasmin Riecke starten. Zuvor spricht die 20-Jährige am Montag (11:30 Uhr) im SpiO-Talk über Ziele, Rückschläge und Visionen.