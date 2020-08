Der frühere Zehnkampf-Star Frank Busemann, der als ARD-Experte in Braunschweig ist, beobachtet die Wettkämpfe so ganz ohne Zuschauer mit gemischten Gefühlen. "Ich war ja darauf vorbereitet, ist unsere einzige Chance, deshalb find' ich das hier gut", sagte der 45-Jährige zum Auftakt der Titelkämpfe ohne Zuschauer "Aber gerade der erste 400-Meter-Hürdenlauf: Totenstille! So still, das war schon irgendwie gespenstisch." Rund 500 Athleten sind am Samstag in Braunschweig am Start - Zuschauer sind aber nicht zugelassen.