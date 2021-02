Leichtathletik | DM in Dortmund Schwanitz, Storl & Heß triumphieren

Zum Auftakt der deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Dortmund hat die frühere Kugelstoß-Weltmeisterin Christina Schwanitz vom LV 90 Erzgebirge ihren sechsten Titel in der Halle gewonnen. Ex-Weltmeister David Storl aus Leipzig triumphierte sogar zum achten Mal. Im Dreisprung setzte ich der Chemnitzer Max Heß durch. Die Titelkämpfe in der Rudolf-Körnig-Halle finden unter strengen Hygienemaßnahmen und ohne Zuschauer statt. Insgesamt sind am Wochenende 250 Teilnehmer dabei.