Leichtathletik Top-Konkurrenz beim Dresdner Citylauf am Start

Im Vorfeld haben wir mit dem "weißen Kenianer", wie Dieter Bauman auch bezeichnet wurde, im SpiO-Talk schon einmal gesprochen. Da musste er bekennen, dass er sich an den Olympiasieg 1992 in Barcelona kaum noch erinnern kann, obwohl damals ganz Deutschland Kopf stand. "Es war sehr heiß, in den Katakomben stand die Luft. Ich bin ein herzensguter Mensch, damals war ich eher fremdbestimmt. Die Medien stürzten sich auf mich, dabei wollte ich mich nur mit meiner Frau und den Kollegen unterhalten", sagte Baumann.

Das Gelände in Dresden kennt er übrigens ganz gut. 2018 nahm Baumann in der sächsischen Landeshauptstadt am Marathonlauf lauf, jedoch mit mäßigem Erfolg, da die gut 42 Kilometer so gar nicht sein Ding sind: "Ich werde schnell ungeduldig, ich bin eher so ein Haudrauf." Einen Aktiven aus der Baumann-Familie wird es auch dieses Jahr in Dresden geben. Der Sohn des 56-Jährigen geht auf der Zehn-Kilometer-Strecke an den Start.