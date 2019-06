Leichtathletik Dutkiewicz und Haase mit Bestmarken in Zeulenroda

Vize-Europameisterin Pamela Dutkiewicz aus Wattenscheid hat in ihrem ersten Saisonrennen über 100 Meter Hürden gleich die WM-Norm geknackt. Die 27-Jährige gewann am Freitagabend beim Meeting im thüringischen Zeulenroda bei Gegenwind (0,9 m/s) in 12,91 Sekunden und blieb damit sieben Hundertstel unter dem geforderten Richtwert für die Titelkämpfe in Doha (27. September bis 6. Oktober). Mit ihrer Zeit stellte sie zudem einen neuen Meeting-Rekord in Zeulenroda auf.