Leichtathletik| EM Leipziger Geherin Feige schnappt sich bei Regenschlacht EM-Bronze

Was für ein Rennen bei der EM in München: Bei strömenden Regen hat sich Saskia Feige pudelwohl gefühlt und über 20 Kilometer Gehen die Bronzemedaille geholt. Für die Athletin aus Leipzig war es der größte Erfolg in ihrer Karriere.