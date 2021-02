Wagner gilt als Herausforderer von Reus. Er trainiert ebenfalls beim Erfurter LAC, organisiert im "Top-Team Thüringen", und belegte bei den Deutschen Hallenmeisterschaften 2020 Rang zwei. Beim Abendsportfest in Chemnitz am Mittwoch (29.01.2021) lief der 22-Jährige gleich zweimal unter 6,70 Sekunden. Das kam selbst für ihn unerwartet. Wagner betont: "Wir haben in dieser Hallensaison nicht allzu viele Wettkämpfe. Umso wichtiger sind dann die, die wir haben".



Wie gut Reus in Schuss ist? Meeting-Chef Gentzel sagt nur so viel: "Er ist gerade im Training, wenn er in den heimatlichen Gefilden an den Start geht, dann hat er auch etwas drauf". Da keine Zuschauer zugelassen sind, können Geistertickets auf der Homepage des Meetings erworben werden.

Bei den deutschen Freiluft-Meisterschaften 2019 im Berliner Olympiastadion duellerten sich Julian Reus (re.) und Julian Wagner (mi.) Bildrechte: IMAGO / Sven Simon