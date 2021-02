Die Aushängeschilder Julian Reus und Gesa-Felicitas Krause haben es beim 8. "Indoor-Meeting" der Leichtathleten in Erfurt nicht nach ganz oben auf das Podium geschafft. Im sehr gut besetzten 800-Meter-Lauf verpasste Marc Reuther (Frankfurt) den anvisierten Deutschen Rekord.

Pohl als lachender Dritter beim Duell Reus vs. Wagner

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Das mit Spannung erwartete 60-Meter-Sprint-Duell zwischen den Vereinskollegen Julian Reus und Julian Wagner ("Top-Team Thüringen") wurde "gesprengt". Am Ende konnte der Deutsche 100-Meister Michael Pohl (Frankfurt) jubeln, der in 6,65 Sekunden am schnellsten war. Zweiter wurde bei seinem Saisonstart der deutsche 100-Meter-Rekordhalter Reus mit 6,68 Sekunden, direkt vor Wagner (6,69). Reus hatte den Wettkampf als "Standortbestimmung" eingestuft und wollte eine Zeit rund um 6,65 Sekunden laufen.

Gesa-Felicitas Krause (Archivbild) Bildrechte: imago images / Sven Simon Über 800 Meter kam Gesa-Felicitas Krause, zweifache Europameisterin über 3.000 Meter Hindernis, auf Rang sechs. Mit einer Zeit von 2:06:76 Minuten blieb die für Trier startende Hessin aber erstmals unter 2:07:00 min. Den Sieg sicherte sich Tanja Spill (Bayer Uerdingen/Dormagen) mit 2:03:25 min.

Reuther verpasst deutschen Rekord

Marc Reuther verpasste den erhofften deutschen 800-Meter-Rekord deutlich. Der 24 Jahre alte Frankfurter in der Hartwig-Gauder-Halle in 1:46,21 Minuten. Er blieb dabei auch klar über seiner Bestzeit aus dem vergangenen Jahr in Erfurt (1:45,3 Minuten) und war sichtlich enttäuscht. Der Rekord liegt seit 1995 bei 1:44,88 Minuten, aufgestellt vom Berliner Nico Motchebon in Stuttgart. Reuther war im vergangenen Winter einer der besten 800-Meter-Läufer der Welt und siegte bei den deutschen Freiluft-Meisterschaften im August in Braunschweig. Ein Blick in die Erfurter Halle Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

80 Starter unter Hygienebedingungen

80 Athleten starteten beim "Erfurt Indoor", die Veranstaltung fand unter strengen Hygienemaßnahmen und ohne Zuschauer statt. Für die deutschen Asse war es vor allem eine willkommene Gelegenheit, sich für die nationalen Titelkämpfe am 20./21. Februar in Dortmund in Form zu bringen. Für Anfang März ist die Hallen-EM in Toron (Polen) geplant.