Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hat 37 Tickets für die in der kommenden Woche in den Niederlanden beginnende Leichtathletik-Hallen-Europameisterschaft ausgestellt. Unter den 18 Athletinnen und 19 Athleten ist auch ein mitteldeutsches Quartett.

Dreispringer Max Heß aus Chemnitz, Kugelstoßerin Katharina Maisch vom LV Erzgebirge, 1.5000-Meter-Läufer Robert Farken aus Leipzig und Siebenkämpfer Till Steinforth aus Halle/Saale werden vom 6. bis 9. März in Apeldoorn am Start sein. Das gab der DLV am Donnerstag (27. Februar 2025) bekannt.