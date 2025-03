Dreispringer Max Heß hat bei den Hallen-Weltmeisterschaften der Leichtathleten in China nicht mit einer Medaille überraschen können. Acht Jahre nach Silber in Portland belegte der Chemnitzer in Nanjing unter dem Hallendach Rang sieben. Mit 17,03 Metern blieb der 28-Jährige deutlich hinter der Weite von 17,43 Metern, mit der er vor zwei Wochen in den Niederlanden EM-Silber gewonnen hatte. Diese hätte dem Zweiten der Weltjahresbestenliste auch Silber bei den Weltmeisterschaften gebracht.