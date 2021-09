Hochspringerin Rosemarie Ackermann (DDR) nach ihrem Zwei-Meter-Weltrekord beim ISTAF in Berlin Ende August 1977. Bildrechte: imago/WEREK

Als Rosemarie Ackermann am 26. August 1977 beim ISTAF Sport-Geschichte schreibt, sind Spurtqualitäten gefragt. Dutzende Fotografen umringen die grüne Schaumstoffmatte im Berliner Olympiastadion, als die Cottbuserin als erste Hochspringerin der Welt 2,00 Meter meistert. Nach dem Sprung in die eine neue Ära schlägt die damals 25-Jährige für einige Sekunden die Hände vor ihr Gesicht. Dann beginnt der Jubelsprint in die Stadionkurve – verfolgt von den Fotografen.

Der erste Zwei-Meter-Sprung der Geschichte ist bis heute einer der unvergesslichen Höhepunkte der 100-jährigen Meeting-Geschichte. Damit ist das ISTAF das älteste heute noch existierende Leichtathletik-Sportfest der Welt. Am 3. Juli 1921 organisierten der Berliner SC, der SC Charlottenburg und der Schwimm-Club Poseidon – bei der Premiere wurden zusätzlich auch Schwimmwettbewerbe ausgetragen – im damaligen Grunewald-Stadion das erste "Internationale Stadionfest" (ISTAF). Am 12. September 2021 steht im Olympiastadion die 81. Auflage auf dem Programm. Im und nach dem Zweiten Weltkrieg sowie nach dem Olympia-Attentat 1972 in München wurde in einigen Jahren das ISTAF nicht ausgetragen.

Erste über zwei Meter – letzte Straddle-Weltrekordlerin

"Ich habe schon beim Sprung gespürt, wie gut er ist", erinnert sich Rosemarie Ackermann an ihren Sprung in die Geschichtsbücher. Der neue Weltrekord von 2,00 Metern war ihr vierter innerhalb von nur drei Jahren. Sie steigerte dabei die Bestmarke von 1,94 Metern auf die historische Marke. Dabei waren die 2,00 Meter der letzte Weltrekord einer Straddle-Springerin. Danach trugen sich nur noch Vertreterinnen der damals noch jungen Flop-Technik in die Rekordlisten ein. Ein knappes Jahr später steigerte die Italienerin Sara Simeoni den Weltrekord auf 2,01 Meter. 1982 und 1983 verbesserte die Leverkusenerin Ulrike Meyfarth, 1972 in München erste "Flop-Olympiasiegerin", die Marke auf 2,02 bzw. 2,03 Meter. Ackermann (re.) und Ulrike Meyfarth, ihre westdeutsche Rivalin und Olympiasiegerin von 1972. Bildrechte: IMAGO / WEREK

Auch Rosemarie Ackermann testete die Technik. Mit beiden Beinen schaffte sie im Training jeweils 1,80 Meter. Höher wollte es aber nicht gehen. "Mit einer Größe von 1,73 Metern war ich für den Flop zu klein. Außerdem unterscheidet sich die Technik beim Absprung stark, das kann man nach so vielen Trainingsjahren nicht so einfach umstellen", sagt die heute 69-Jährige. Sie blieb beim Straddle, auch Wälzer genannt: "Denn den hatte ich ja schon zu Schulzeiten gelernt und verinnerlicht."

Zwei Rosen und die Startnummer 20 für Ackermann

Der Erfolg gab ihr recht. Rosemarie Ackermann begründete eine neue Hochsprung-Ära. Dabei war der erste 2,00-Meter-Sprung beim ISTAF gar nicht geplant. "Ich wollte vor dem Weltcup in Düsseldorf noch einen Test-Wettkampf gegen gute Konkurrenz bestreiten", blickt die Olympiasiegerin von 1976 zurück. So kam ihr die Einladung von ISTAF-Chef Rudi Thiel entgegen. Sie durfte als eine von wenigen DDR-Sportlern im Olympiastadion starten.

Am Morgen des Rekordtags ging es für Rosemarie Ackermann ohne ihren langjährigen Trainer Erhard Miek, der sie als 14-Jährige bei einem kleinen Wettkampf entdeckt hatte, vom Trainingszentrum in Kienbaum über Ost-Berlin in den Westen der heutigen Hauptstadt und weiter ins Olympiastadion. Es war ihr erster Besuch überhaupt in West-Berlin. "Rudi Thiel hat mir die Startnummer 20 gegeben und mich mit zwei roten Rosen begrüßt", so Rosemarie Ackermann. Zwei Andeutungen für die möglichen zwei Meter und diesen besonderen Rekord. Ackermann und ISTAF-Direktor Rudi Thiel 1997 Bildrechte: imago/Höhne

Sieben Sprünge für die Ewigkeit

Am Abend des 26. Augusts lief für sie dann alles perfekt. Von ihrer Einstiegshöhe bei 1,75 Meter bis zu den magischen 2,00 Metern nahm Rosemarie Ackermann alle Höhen im ersten Versuch. Sieben Sprünge für die Ewigkeit. "Mir kam es entgegen, dass wir nur wenige Starterinnen waren. So zog sich der Wettkampf nicht so lange hin und ich hatte einen guten Sprungrhythmus", blickt die 69-Jährige auf den unvergesslichen Tag im Olympiastadion zurück.

Zwischendurch stellte Rosemarie Ackermann mit 1,97 Meter ihren eigenen Weltrekord ein. "Danach wollte ich unbedingt die zwei Meter probieren und nicht nur einen Zentimeter drauflegen. Denn das war die Höhe, die wir damals alle erreichen wollten", so die Weltrekordlerin. Und gleich beim ersten Versuch flog sie bäuchlings über die magische Marke. Diese ganz besondere Leistung wurde mit dem Siegertanz von Rosemarie Ackermann und US-Hochspringer Dwight Stones beim Abschlussbankett auf einem Havel-Dampfer groß gefeiert. "Das ging natürlich durch die Medien. Das war ja noch Ost-West, Kalter Krieg", erinnert sich Rudi Thiel an seinen vielleicht größten Tag als ISTAF-Chef. Nach ihrem Sprung über die magischen 2,00 Meter war Rosemarie Ackermnn fassungslos. Bildrechte: dpa

Weltrekordplakette mit 14 Jahren Verspätung

Den Sprung in eine neue Zeitrechnung hatte übrigens das angereiste DDR-Fernsehteam nicht im Bild festgehalten. Es sollte einen Beitrag über Edwin Moses drehen, den Olympiasieger und Weltrekordler über 400 Meter Hürden. Als Rosemarie Ackermann die 2,00 Meter überwand, hatte das TV-Team schon zusammengepackt. So musste die Aufzeichnung gegen "harte" D-Mark bei den Fernsehanstalten der Bundesrepublik eingekauft werden.

Für ihre historische Leistung wurde die Cottbuserin 1977 zur "Weltsportlerin des Jahres" gewählt. Auf eine andere Auszeichnung musste sie hingegen 14 Jahre lang warten. Denn die vom Leichtathletik-Weltverband ausgestellte Rekordplakette ging beim DDR-Verband verloren. "Rudi Thiel hat nach der Wende ein Duplikat anfertigen lassen und mir dieses 1991 beim ISTAF überreicht. Dafür bin ich ihm sehr dankbar", erzählt die Ausnahme-Hochspringerin.

1980 schlägt sie einen Nagel in die Wand und hängt ihre Spikes dran.

Für Rosemarie Ackermann hat der Weltrekord eine vergleichbare Bedeutung wie der Olympiasieg ein Jahr zuvor in Montreal. Ihre Schuhe hing sie mit 28 Jahren sprichwörtlich an den Nagel: "Nach Platz vier bei den Olympischen Spielen 1980 in Moskau habe ich im olympischen Dorf einen Nagel in die Wand geschlagen, meine Hochsprung-Spikes drangehängt und bei der Abreise einfach hängen gelassen. Es war für mich schon lange klar, dass dies mein letzter Wettkampf sein würde", sagt die Europameisterin von 1974. Rosemarie Ackermann 1980 Bildrechte: IMAGO / WEREK

44 Jahre nach dem ersten Zwei-Meter-Sprung wurde der Weltrekord nur um ganze neun Zentimeter verbessert. Ein Indiz dafür, wie ausgereift die Technik – ob Straddle oder Flop – in den 1970- und 1980er-Jahren schon war. Und Rosemarie Ackermann nennt noch einen anderen Grund. "Als Hochspringerin muss man eine gewisse Körpergröße mitbringen. Heutzutage verteilen sich die Talente auf viel mehr Sportarten als früher, beispielsweise auf Ballsportarten, bei denen großgewachsenen Frauen gefragt sind."

Die Leichtathletik verfolgt Rosemarie Ackermann bis heute. Sportlich hält sie sich zusammen mit ihrem Mann bei Fahrradtouren im Spreewald fit. Seit sie vor ein paar Jahren bei der Bundesagentur für Arbeit in Cottbus in den Ruhestand gegangen ist, bleibt dafür deutlich mehr Zeit. Eine besondere Tour absolvierte die Hochspringerin auch nach ihrem ISTAF-Weltrekord bei der Rückreise nach Kienbaum. "Der Fahrer hat mich gefragt, ob ich wirklich zum ersten Mal in West-Berlin sei. Als ich das bejahte, hat er mit mir eine kleine Stadtrundfahrt gemacht. Schließlich sollte ich unbedingt einmal den Kudamm bei Nacht sehen", erinnert sich Rosemarie Ackermann an diesen ganz besonderen Tag. Für sie wie für die ISTAF- und Sport-Geschichte.

