Bayer kommt mit einer persönlichen Outdoor-Bestweite von 20,41 Meter aus dem Sommer 2022 nach Thüringen. In diesem Jahr stieß er am 21. Januar in Sindelfingen 19,55 Meter. Tags drauf in Luxemburg steigerte er sich um 24 Zentimeter auf 19,79 Meter. Eine bestimmte Weite habe sich der EM-Elfte von München für die Hallensaison nicht vorgenommen. "Ich will kontinuierlich meine Bestleistung steigern." Diese steht bei 20,12 Meter. Beim elfköpfogen Starterfeld der Männer und U23 kämpfen neben Bayer vier weitere Athleten, die in ihrer Laufbahn die 20-Meter-Marke knacken konnten. Top-Favorit ist Bob Bertemes aus Luxembeurg, der in seiner Karriere bereits 22,22 Meter erzielte. Bob Bertemes aus Luxemburg stieß bereits 22,22 Meter Bildrechte: IMAGO/Majerus

Gambetta führt Frauen-Konkurrenz an

Die Kugelstoßerinnen setzen am Samstag in der Wiedigsburghalle den Schlusspunkt. Mit Spannung erwartet wird das Aufeinandertreffen des derzeit besten DLV-Trios: Sara Gambetta (SV Halle), Katharina Maisch (LV 90 Erzgebirge) und Julia Ritter (TV Wattenscheid). Gambetta hat aus dem Vorjahr eine Hallen-Bestleistung von 19,05 Meter stehen. Ein Weitenbereich, in dem die deutsche Hallen- und Freiluftmeisterin gern wieder vorstoßen möchte. Auch im Hinblick auf ihren ersten internationalen Höhepunkt: die Hallen-EM in Istanbul (2. bis 5. März). Sara Gambetta vom SV Halle steigt ebenfalls in Nordhausen in den Ring Bildrechte: imago images/Laci Perenyi

Para-Weltrekordler Kappel am Start

Ebenfalls in Nordhausen dabei sind die Stuttgarter Para-Sportler Niko Kappel und Yannis Fischer. Der 27-jährige Kappel ist Paralympics-Sieger 2016 und aktueller Weltrekordhalter im Para-Kugelstoßen in der Startklasse F41 (14,99 m). Nachwuchstalent Fischer startet in der Startklasse F40. Der 20-Jährige wurde Sechster bei den Paralympics in Tokio und Dritter bei den Europameisterschaften 2021. In jenem Jahr steigerte er seine persönliche Bestleistung und mithin den Deutschen Rekord auf 10,21 Meter. Para-Sportler Nico Kappel hält den Weltrekord in seiner Startklasse Bildrechte: IMAGO/Beautiful Sports

Zeitplan

12:15 Uhr: Männer U20

13:40 Uhr: Frauen U20

15:20 Uhr: Männer/U23

16:55 Uhr: Frauen/U23/Para-Sportler