Der Chemnitzer Ex-Europameister Max Heß hat sich bei der Leichtathletik-EM in Rom den Traum von einer weiteren EM-Medaille im Dreisprung nicht erfüllen können. Beim spektakulären Titelgewinn des Spaniers Jordan Alejandro Diaz Fortun, der mit der drittbesten Weite (18,18 Meter) der Geschichte triumphierte, sprang der Sachse 17,04 m und wurde am Ende Fünfter. Heß lag lange nur vier Zentimeter hinter Bronze. Am Ende fehlten 35 Zentimeter zum Podium.