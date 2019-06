Immer besser in WM-Form kommt Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler. Der 27-Jährige aus Jena beherrschte die Konkurrenz in Dessau-Roßlau deutlich und gewann mit persönlicher Saisonbestleistung von 86,99 Metern. Es war Röhlers dritter Sieg in diesem Jahr. Der Europameister hatte sich schon in Nanjing und bei seinem Heimspiel in Jena durchgesetzt. Der 26-jährige Potsdamer Bernhard Seifert, der Röhler in diesem Jahr zweimal bei Meetings in Schönebeck und Offenburg besiegen konnte, musste mit Rang zwei (81,48 Meter) vorliebnehmen. Der dritte Rang ging an den Belgier Timothy Hermann, dessen Speer bei 78,06 Metern landete.

Die Leistungskurve von Thomas Röhler zeigt nach oben. Bildrechte: imago images / Hartmut Bösener