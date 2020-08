David Storl gewinnt neunten Kugelstoß-Titel

Von seiner Galaform ist Kugelstoßer David Storl zwar noch weit entfernt – seinen neunten Titel bei den Deutschen Meisterschaften sicherte sich der Leipziger am Sonntag (09.08.2020) in Braunschweig dennoch mit großem Vorsprung.

Bei seinem besten Versuch schleuderte Storl die Kugel auf 20,17 Meter. Vorjahressieger Simon Bayer (VfL Sindelfingen) war mit 19,31 Metern als Zweiter ebenso abgeschlagen wie Dennis Lukas (LG Idar-Oberstein) mit 19,15 Metern auf Platz drei. Storl hatte sich nach einer Siegesserie von acht DM-Titeln in Serie im vergangenen Jahr erstmals geschlagen geben müssen. Nun holte er sich den Titel zurück.



Storl war nach einem schmerzhaften und von Verletzungen geprägten Jahr 2019 in diesem Jahr schon auf 20,84 Meter gekommen. Doch in Braunschweig konnte er daran nicht anknüpfen, seine 2015 aufgestellte Bestweite von 22,20 Metern scheint für den Sachsen derzeit unerreicht. Die internationale Konkurrenz wie Olympiasieger Ryan Crouser aus den USA hat als Weltjahresbester dagegen bereits ganz starke 22,91 Meter gestoßen.