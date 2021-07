Offen ist, ob Diskus-Olympiasieger Robert Harting an den Spielen teilnimmt. Der Berliner steht als Ersatz bereit. Der Bruder von 2012-Olympiasieger Robert Harting hatte seit seinem Triumph 2016 in Rio nie wieder an diesen Erfolg anknüpfen können und wurde in dieser Saison auch von der nationalen Konkurrenz überflügelt. Nur wenn Daniel Jasinski (Wattenscheid), Clemens Prüfer (Potsdam) oder David Wrobel (Magdeburg) ausfallen, rückt der 31-Jährige nach.