Ende Mai brachte Robert Farken die Leichtathletikwelt ins Staunen und Schwärmen. Bei einem Sportfest in Rehlingen schaffte der 25-jährige Blondschopf die 1.500 Meter in 3:32,10 min. Das ist nur eine halbe Sekunde langsamer als der Westfale Thomas Wessinghage, der vor 43 Jahren den ältesten noch gültigen deutschen Rekord in den olympischen Laufdisziplinen aufstellte.

Begeisterung im vergangenen Mai: Robert Farken vom SC DHfK Leipzig nach seinen 3:32,10 min in Rehlingen. Bildrechte: IMAGO / Beautiful Sports

Fabelzeit nach 14 Monaten ohne Wettkampf

Es war auch deshalb eine Sensationszeit, weil Farken zuvor 14 Monate lang keinen einzigen Wettkampf bestreiten konnte. Eine langwierige Hüftverletzung am Oberschenkelhals hatte das Laufen unmöglich gemacht. Lange rätselten die Ärzte, bis die Ursache gefunden wurde: Genetisch bedingter Vitamin-D-Mangel. Als der Leipziger das Vitamin nun in deutlich höherer Menge als andere Sportler zu sich nahm, konnte er endlich wieder loslaufen.



Robert Farken will aber nicht nur Mitläufer sein, er will ganz vorn um internationale Titel und Platzierungen kämpfen. Dafür geht er zusammen mit seinem langjährigen Trainer Thomas Dreißigacker neue Wege. Der Schweizer Sportartikelhersteller ON hat vor einem Jahr Europas erste Elite-Läufer-Trainingsgruppe gebildet. Im "ON Athletics Club Europe" (OAC) pushen sich unter Dreißigacker hochtalentierte 1.500-Meter-Läufer aus fünf Ländern in neue Dimensionen – so der Plan. Mittendrin beim OAC: Robert Farken. "Es ist einfach ein superprofessionelles Konzept, wo es jetzt auch keine Ausreden mehr gibt. Das ist jetzt ein richtiger Profisport und jetzt gilt es abzuliefern", sagt Farken im Interview mit Sport im Osten.

Robert Farken (re.) und sein Trainer Thomas Dreißigacker (li.) wollen in den kommenden Jahren Großes erreichen. Bildrechte: Steffen Reichert/MDR

Schweizer Sportartikelfirma ermöglicht Profi-Bedingungen