Dass die Olympischen Spiele in Tokio 2021 stattfinden, davon gehe er aus. "Unter welchen Rahmenbedingungen finden sie statt? Das ist dann die Frage", erklärte Vetter und fügte an: "Es kommt auch darauf an, wie es mit den Impfungen voran geht. Es wäre bitter, wenn man in der Form des Lebens ist, dann einen Tag vor dem Wettkampf positiv getestet wird." Welche Konsequenzen das für einen betroffenen Athleten habe, sei vom IOC noch nicht final entschieden. Das sportliche Ziel für Vetter steht indes: "Ich kämpfe um Olympiagold. Top 8 wäre kein realistisches Ziel für nächstes Jahr."