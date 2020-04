Der Deutsche Leichtathletik-Verband hat die Verschiebung der Olympischen Spiele um ein Jahr auf 2021 begrüßt. DLV-Generaldirektor Idriss Gonschinska sagte am Mittwoch (01.04.2020) im Sport im Osten-Talk. "Die Verschiebung von Olympia war unabdingbar."

Die Olympischen Spiele in Tokio waren wegen der Corona-Pandemie vom Sommer 2020 um ein Jahr verschoben worden. Nun soll Olympia vom 23. Juli bis 8. August 2021 stattfinden. Zur Kritik einiger Leichtathleten, die Spiele im heißen japanischen Sommer stattfinden zu lassen, sagte Gonschinska der Deutschen Press-Agentur: "Es hat keine großen Wunsch-Möglichkeiten gegeben und letztlich müssen sich alle Athleten auf dieselben Bedingungen einstellen. Wir konnten im Vorfeld und bei den WM 2019 in Doha unsere Erfahrungen sammeln und werden gut vorbereitet auf die Bedingungen in Tokio 2021 eingestellt sein."