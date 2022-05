Storl hatte bei seinem ersten Saisonwettkampf in Halle/Saale mit 20,31 m seine bislang beste Weite in diesem Jahr erzielt. Die Norm für die WM in Eugene (15. bis 24. Juli) liegt bei 21,20 m, jene für die Heim-EM in München (15. bis 21. August) bei 20,85. Für die beste deutsche Platzierung in Ostrau sorgte Speerwerfer Julian Weber. Beim Sieg von Weltmeister Anderson Peters (Grenada/87,88) kam der Olympiavierte aus Mainz mit 83,92 m auf Rang vier. Johannes Vetter, Weltmeister von 2017, hatte auf den Wettkampf in Ostrava verzichtet. Der 29-jährige Dresdner legt wegen technischer und körperlicher Probleme eine Wettkampfpause ein.