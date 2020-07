Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler ist zum ersten Mal Vater geworden. Seine Verlobte Lucia Schauerhammer brachte in der Nacht zum Montag in Röhlers Heimatstadt Jena einen Sohn zur Welt gebracht. "Dem Kind und den Eltern geht es gut, und die junge Familie freut sich auf eine spannende und aufregende Zeit zu dritt", teilte Fabian Linke, der Manager des 28-Jährigen, am Montagabend der Deutschen Presse-Agentur mit. Die frühere Jenaer Leichtathletin Lucia Schauerhammer nahm 2018 an Heidi Klums Show "Germanys Next Topmodel" teil.