Die beiden deutschen Fahnen zu einer verknotet, die Fahnenträger Gabriele Lippe und Ulf Timmermann Arm im Arm im Stadion: Die deutschen Leichtathleten kamen der Wiedervereinigung nach mehr als 40 Jahren deutscher Teilung am 1. September 1990 bei der EM-Schlussfeier zuvor. In Split waren knapp fünf Wochen vor der offiziellen Wiedervereinigung noch die Bundesrepublik mit dem markanten roten Brustring und die DDR in den traditionellen blauen Trikots getrennt an den Start gegangen. Bei der Schlussfeier zelebrierten sie spontan die sportliche Wiedervereinigung.

Tokio: Ein symbolischer Ort für den deutschen olympischen Sport

Vor 30 Jahren – ein Jahr nach Split – wurde dann die erste große internationale Leichtathletik-Meisterschaft mit dem vereinigten Deutschland in Tokio ausgetragen. Und damit exakt in der Olympia-Stadt von 2021 und dem Ort, wo 1964 letztmals eine gemeinsame deutsche Olympia-Mannschaft antrat. Ab 1968 gingen für zwei Jahrzehnte Sommer- wie Wintersportler für die Bundesrepublik und DDR getrennt auf die prestigeträchtige Medaillenjagd. Man kann sagen: Tokio ist ein symbolischer Ort für den olympischen Sport Deutschlands.

Die Leichtathletik-WM 1991 in Tokio ist auch heute – 30 Jahre später – den deutschen Startern in besonderer Erinnerung. Es war eben kein Wettkampf wie jeder andere. Denn es war die erste Leichtathletik-WM überhaupt seit der Premiere 1983 in Helsinki mit einer gemeinsamen deutschen Mannschaft. "Es war damals eine sehr spannende Zeit", erinnert sich Florian Schwarthoff. Der Hürdensprinter aus Hessen, der in Tokio auf Platz sieben lief und fünf Jahre später in Atlanta mit Olympia-Bronze seinen größten Erfolg feiern sollte, kannte zwar die DDR-Sportler schon aus vielen Wettkämpfen, doch ohne groß in Kontakt treten zu können. Florian Schwarthoff Bildrechte: imago/Zink

Noch heute intakte Freundschaften sind entstanden

Die "Aufpasser" waren ja stets präsent. Es war deutlich zu sehen, dass die Athleten, Trainer und Betreuer aus Ost und West andere Erfahrungen, andere Werdegänge in den Leistungssport und andere Lebensumstände mitgebracht haben. Nach den ersten Berührungsschwierigkeiten hat man sich dann schnell mit den Athleten angefreundet. Das gemeinsame Trainingslager im Vorfeld der WM in Südkorea und die dort gemeinsam verbrachte Zeit hat viel dazu beigetragen“, blickt der heute 53-Jährige zurück, der seit vielen Jahren als Architekt eine erfolgreiche berufliche Karriere gestartet hat. Aus der damaligen Zeit sind Freundschaften entstanden, die auch noch heute intakt sind. "Einer meiner engen Freunde ist ein Athlet aus der früheren DDR-Nationalmannschaft", so Florian Schwarthoff.

Ähnlich beschreibt Heike Drechsler die aufregenden Monate und Jahre rund um die "Wende". "Wir hatten in Tokio eine starke Mannschaft, mussten dort aber erstmal zusammenwachsen. Wie sich herausgestellt hat, war das für uns Sportler kein Problem", erinnert sich die heute 56-Jährige, die in Tokio Silber im Weitsprung und Bronze mit der 4x100-Meter-Staffel gewann. Ihre herausragende Karriere krönte sie 1992 und 2000 mit den Weitsprung-Olympiasiegen.

Heike Drechsler und Katrin Dörre-Heinig: Mutter-Freuden in der Wende-Zeit

Selbst eine Ausnahmesportlerin wie Heike Drechsler wurde in dieser so besonderen Zeit – so wie viele andere Menschen innerhalb und außerhalb des Sports – von Zukunftsängsten geplagt. "Natürlich gab es die. Ich war gerade Mutter geworden, musste meine Rolle zwischen Familie, Sport und Politik finden. Aber die Liebe zu meinem Sport war groß. Warum sollte ich nicht auch unter den neuen Bedingungen erfolgreich sein? Ich wusste immer was ich wollte, auf alle Fälle nicht in einer 'DDR-Schublade' verschwinden."

In einer ähnlichen Situation befand sich damals Katrin-Dörre Heinig. Auch die Marathonläuferin war gerade Mutter geworden. Ihre im Sommer 1989 geborene Tochter Katharina startet am 7. August im olympischen Marathon in Sapporo. Mit Katrin Dörre-Heinig als Bundestrainerin. Ein weiterer Kreis schließt sich. "Es änderte sich mit der Wiedervereinigung alles. Wir mussten lernen, uns selbst zu organisieren, neue Wege zu gehen, Risiken einzugehen. Es war alles neu, aber wir bekamen dadurch auch die Möglichkeit, uns selbst zu verwirklichen, uns Ziele zu setzen, die vorher nie möglich gewesen wären. Erst durch die Wiedervereinigung war es für mich machbar, sportlich nochmal durchzustarten", erzählt die heute 59-Jährige. Heike Drechsler Bildrechte: imago/Chai v.d. Laage

Viele neue Perspektiven nach der Wiedervereinigung

Denn zu DDR-Zeiten wäre es ihr nicht möglich gewesen, gemeinsam mit Mann und Kind, in ein wochenlanges Höhentrainingslager zu reisen. "Da dies für mich nie eine Option war, hatte ich schon längst den Entschluss gefasst, meine Karriere nach Katharinas Geburt zu beenden und mich auf mein Medizinstudium zu konzentrieren. Nun war aber alles offen. Ich ließ mich nach dem Physikum exmatrikulieren und wollte zwei Jahre auf die Karte Sport setzen", erzählt die heutige Marathon-Bundestrainerin. Bereut hat sie die Entscheidung nie: "Denn es sollten die erfolgreichsten Jahre meiner Karriere folgen." Und es waren deutlich mehr als zwei.