Leichtathletik | WM Nach vielen Absagen: DLV braucht Überraschungen bei der WM

Hauptinhalt

Das Super-Leichtathletik-Jahr geht am Freitag in die nächste Runde: Erstmals findet in den USA eine Weltmeisterschaft statt. Zwölf mitteldeutsche Athleten sind in Eugene im Bundestaat Oregon mit dabei.