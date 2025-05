Mehr als 20 Jahre nach der gescheiterten Olympia-Bewerbung will es Leipzig noch einmal wissen. Oberbürgermeister Burkhard Jung kündigte in der Sitzung des Stadtrats am Mittwoch (21. Mai) an, dass Leipzig am kommenden Dienstag (27. Mai) seine Pläne für eine Olympia-Bewerbung im Jahr 2040 gemeinsam mit Berlin präsentieren wird. Leipzig will dabei als Co-Gastgeber auftreten, erklärte das Stadtoberhaupt. Jung sprach von einer "einmaligen Chance". Auch, weil dadurch finanzielle Mittel frei werden könnten, die die Stadt gerne zur Umgestaltung des Areals rund um das Stadion von RB Leipzig benutzen würde.