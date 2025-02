Noch 114 Tage, dann startet in Leipzig die weltweit größte Breitensport- und Wettkampfveranstaltung. Zum Internationalen Deutschen Turnfest werden vom 28. Mai bis 1. Juni rund 80.000 Sportlerinnen und Sportler erwartet.

"Auf jeden Fall können sich noch Volunteers anmelden", erklärt Brenner am Montag (3. Februar 2024) bei SPORT IM OSTEN. Die OK-Chefin spricht dabei speziell Schülerinnen und Schüler an: "Wir suchen für die Frühstücksvorbereitung in den Schulen noch fleißige Helfer aus der Stadt."