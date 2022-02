Insgesamt sind es die 69. nationalen Meisterschaften unterm Hallendach, die Messestadt ist zum zehnten Mal Ausrichter der Titelkämpfe. Zuletzt fanden dort die Wettkämpfe 2020 kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie statt. Im vergangenen Jahr gingen die Athleten in Dortmund mit reduziertem Teilnehmerfeld vor leeren Rängen an den Start.

Umso größer sind die Erwartungen natürlich an den 26. und 27. Februar in der Arena, diesmal mit Wettbewerben vor großem Publikum. Annett Stein, Chef-Bundestrainerin des Deutschen Leichtathletikverbandes, gab in einer digitalen Pressekonferenz am Dienstag (22. Februar) bereits einen kleinen Vorgeschmack auf das erlesene Athleten-Feld.

Sie strahlt natürlich über allen: Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo. Die 28-Jährige wird in Leipzig nicht nur in ihrer Paradedisziplin antreten, sondern auch die 60 Meter bestreiten. Zudem will sich 400-Meter-Läuferin Corinna Schwab, die in Chemnitz trainiert, den Titel sichern – wie auch Hürdensprinterin Cindy Roleder, die nach ihrer Babypause ansteigende Form zeigt. "Wenn ich teilnehme, will ich auch gewinnen", meinte die Hallenserin kämpferisch.