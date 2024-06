Geherin Saskia Feige hat bei der ersten Entscheidung der Leichtathletik-Europameisterschaften in Rom nicht in die Entscheidung um die Medaillen eingreifen können. Die Leipzigerin kam nach 20 Kilometern am Freitag in Rom auf den 18. Platz. Das erste Gold holte sich Olympiasiegerin Antonella Palmisano, die Italienerin gewann in 1:28:09 Stunden überlegen.