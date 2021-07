Wurftrainer und Mitorganisator Sven Lang freute sich am Donnerstag im "SpiO"-Talk des MDR: "Die meisten Athleten sind schon eingetroffen. 13 Teilnehmer der Olympischen Spiele. Allen voran natürlich Johannes Vetter. Er ist ein Zugpferd der deutschen Leichtathletik." Vetter, Speerwurf-Weltmeister von 2017, ist einer der Goldfavoriten bei den Sommerspielen, in sieben Wettkämpfen in diesem Jahr übertraf er bereits die 90-Meter-Marke. Da könnte auch der Meetingrekord in Thum wackeln. Der liegt bei 93,88 Metern, aufgestellt in dem Jahr, als er auch Weltmeister wurde.