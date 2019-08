"Das war ein starker Start in die WM. Und wenn das Vorspiel gelingt, ist das Ende meistens auch gut", sagte DKV-Sportdirektor Jens Kahl dem SID mit Blick auf die Entscheidungen in den olympischen Klassen am Wochenende. Liebscher, der über die nicht olympischen 500 m vor einem Jahr bereits Silber gewonnen hatte, setzte sich in einem packenden Rennen knapp gegen den Weißrussen Mikita Borikau durch.



"Ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn noch abfange. Das war hoffentlich ein Fingerzeig für den Vierer", sagte Liebscher. Der Dresdner ist auch Teil des deutschen Quartetts über die 500 m, das am Sonntag als Titelverteidiger Gold und damit auch vier Quotenplätze für Tokio 2020 holen will.

Das ungarische Szeged ist Schauplatz der Kanu-WM 2019. Bildrechte: imago images / Kyodo News