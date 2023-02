Bob | Weltcup Erster Weltcup-Sieg im Monobob für Thüringerin Buckwitz

Doppel-Olympiasiegerin Lisa Buckwitz kann auch Monobob. Die 28-Jährige vom BCR Thüringen setzte sich in der Eisrinne von Innsbruck/Igls durch. Am Nachmittag sind die Männer mit den großen Schlitten am Start.