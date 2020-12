Leichtathletik im Livestream Live bei SpiO: Weltrekordversuche auf dem Laufband

Am Samstag wackeln Weltrekorde bei "Sport im Osten": Auf dem Laufband wollen Marcus Schöfisch, Cornelius Rossbach und Sebastian Nitsche in einer Leipziger Lagerhalle neue Bestleistungen erzielen. Die beiden Wettkämpfe um inoffizielle Weltrekorde gibt es ab 10 Uhr live in der SpiO-App und im Stream.