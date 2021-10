Breitensport Ulrich Franzen im Amt des LSB-Präsidenten für Sachsen bestätigt

Hauptinhalt

Ulrich Franzen steht auch für die kommenden vier Jahre an der Spitze des Landessportbundes Sachsen (LSB). Die Delegierten des Landessporttags 2021 bestätigten den Dresdner am 02. Oktober in Leipzig für eine weitere Legislatur im Präsidentenamt der Dachorganisation des organisierten Sports sowie größten Bürgerorganisation im Freistaat. Franzen wurde mit einer Mehrheit von 90,6 Prozent wiedergewählt.