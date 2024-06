Großer Jubel bei Lucia Dörffel aus Chemnitz. Die 24-jährige Kletterin löste am Samstag (22. Juni 2024) auf den letzten Metern das begehrte Ticket für Olympia 2024 in Paris. Der mehrfachen deutschen Meisterin im Bouldern reichte dafür ein neunter Platz im Halbfinale beim finalen Qualifikationsturnier in Budapest.