Die Kosten teilten sich Land und Stadt und sorgten auch bei Bob-Bundestrainer René Spies für glänzende Augen. "Es ist super, dass in der kurzen Zeit diese Anlage errichtet wurde. Ich denke, wir werden in diesem Jahr hier noch einige Hochkaräter der Bobszene sehen. Man sieht, dass hier Fachleute am Werk waren", so Spies. Magdeburg sei bislang ein grauer Fleck auf der Landkarte gewesen. Jetzt könne man damit den gesamten Norden bedienten. "Wir hoffen natürlich auch, dass noch mehr junge Talente den Weg zum Bobsport finden."