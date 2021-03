"Der hohe Reiseaufwand nach Katar und das dazugehörige Risiko erschienen in unserer Situation nicht gerechtfertigt", sagte Coach Bernd Berkhahn. Wellbrock, Muffels, Wunram und Leonie Beck (Augsburg) bilden das Quartett des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) für die olympischen Freiwasser-Wettbewerbe im Sommer in Tokio. Zudem planen Wellbrock, Muffels und Wunram einen Freiwasser-Start bei den Europameisterschaften im Mai in Budapest.

Beim Start in das Olympia-Jahr absolvieren die Freiwasserschwimmer am Samstag in Doha ihren ersten Wettkampf nach 13 Monaten Zwangspause, bei dem für den Deutschen Schwimm-Verband neben Beck auch Lea Boy ins Rennen gehen. Im Februar 2020 hatte Beck beim bislang letzten internationalen Wettkampf an selber Stelle gewonnen.