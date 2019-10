In der Moto2-WM holte Marcel Schrötter am Sonntag Platz 14. Es war das erste Rennen des Landsbergers nach seinem Schlüsselbeinbruch. Damit war Schrötter beim Sieg des Italieners Luca Marini bester Deutscher. In der Gesamtwertung führt weiter Alex Marquez, der in Thailand Fünfter wurde.