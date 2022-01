Bob | EM und Weltcup Oberhoferin Jamanka schnappt sich EM-Titel im Monobob

Olympiasiegerin Mariama Jamanka aus Oberhof hat sich in St. Moritz den Europameistertitel im Monobob gesichert. Am Ende entschied ein Wimpernschlag zugunsten der 31-Jährigen, Silber ging an Laura Nolte aus Winterberg.