Mariama Jamanka und die Olympia-Bobbahn von Peking sind augenscheinlich bereits Freunde geworden. Beim Nominierungsrennen für das Weltcup-Team fuhrt die 31-Jährige vom Team BRC Thüringen die nationale Konkurrenz in Grund und Boden. Mit Anschieberin Kira Lipperheide verwies Jamanka die ebenfalls für die Weltcups qualifizierte Kim Kalicki um eine halbe Sekunde auf den zweiten Platz. Das Bobteam von Laura Nolte war gesetzt.

"Das Rennen wurde ganz klar über den Kopf entschieden, das haben die wechselnden Leistungen bei allen drei Teams gezeigt. Am Ende hat sich Mariama mit ihrer Erfahrung auf der neuen Bahn durchgesetzt", erklärte Cheftrainer René Spies. Stephanie Schneider vom WSC Oberwiesenthal landete nur auf Rang drei. Die Monobob-WM-Zweite wird daher vorerst im Europacup starten.

Bei den Männern waren Doppel-Olympiasieger und Doppel-Weltmeister Francesco Friedrich und Zweier-Vizeweltmeister Johannes Lochner bereits gesetzt. Christoph Hafer sicherte sich im Zweier und Vierer vorerst den dritten Startplatz für die ersten drei Weltcups. Richard Oelsner vom BSC Oberbärenburg muss zunächst im Europacup ran, hat aber weiter alle Chancen im Kampf um ein Olympia-Ticket. Die Weltcup-Saison startet am 20. November in Innsbruck/Igls. Saisonhöhepunkt sind die Olympischen Winterspiele vom 4. bis 20. Februar in Peking.