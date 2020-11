Am Ende wurde es richtig eng: Doch die Oberhoferin Mariama Jamanka hat trotz eines enttäuschenden vierten Platz in der dritten Selektion, gleichbedeutend mit Meisterschaftsrang vier, den Sprung ins deutsche Weltcupteam geschafft. "Wir freuen uns, dass wir in der Weltcup-Saison dabei sind. Es war eine durchwachsene Selektion. Wir haben uns mehr ausgerechnet, auch am Königssee. Wir haben vier sehr starke Teams. Es war klar, dass es sehr eng wird“, sagte Jamanka im "SpiO"-Talk. Offiziell gibt Bundestrainer René Spies am Freitag die nominierten Teams bekannt.