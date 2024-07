Nach einer Knie-OP im Anschluss an die Heim-EM 2022 in München, konnte er nicht mehr an die ganz großen Leistungen anknüpfen und verpasste die Quali für die Spiele in Paris. Deshalb gibt er nun in Schönebeck den Abschied, in seinem "Wohnzimmer" wie er es nennt und wo er auch 2012 seine persönliche Bestweite mit 68,33 Metern aufstellte. Neben den Diskuswettbewerben steigen im "Stadtwerke Sportpark" auch Wettkämpfe im Kugelstoßen und Hammerwerfen. Wierigs Wettbewerb beginnt um 16:10 Uhr.