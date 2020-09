Skeleton Matschenz trainiert russisches Team

Der Thüringer Dirk Matschenz wird neuer Trainer des russischen Skeleton-Teams. Der ehemalige Bundestrainer erhielt einen Vertrag bis nach dem Olympischen Spielen in Peking 2022. Das teilten der russische Fachverband sowie der Weltverband IBSF am Freitag mit. "Ich freue mich sehr, dass wir uns mit Dirk Matschenz auf eine Zusammenarbeit einigen konnten", sagte die russische Verbands-Präsidentin Elena Anikina. Matschenz hatte nach der WM im Februar in Altenberg, als die Deutsche bei den Männern, den Frauen im Mixed-Wettbewerb die Titel abräumten, seinen Vertrag aufgelöst. Das russische Team soll Matschenz neben der Athletik am Start vor allem im Bereich Schlitten-Technik voranbringen.