"Es gibt viel zu tun", bestätigte indes Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, der die Grußworte auf der Mitgliederversammlung gesprochen hatte. Zur Kritik an Große, dessen Führungsstil in den vergangenen Wochen nicht bei jedem gut ankam und der andere Personen bedroht haben soll, hatte Hörmann seine eigene Meinung. "Es liegt nicht bei uns, die Kritik an einzelnen Personen in unseren autonomen Mitgliedsorganisationen zu kommentieren." Bisher sei dem DOSB aber "nichts zu Ohren gekommen, was uns in irgendeiner Form Sorgen macht", so Hörmann.