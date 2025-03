Außerdem und ungewöhnlich: Die WM findet bereits ein Jahr nach Glasgow 2024 statt, normalerweise sind bei der Leichtathletik zwischen den Großereignisasen zwei Jahre. Der einfache Grund: In Nanjing sollte die WM schon 2020 stattfinden, wurde wegen der Corona-Pandemie aber abgesagt. Die Wiederholung findet jetzt statt. Für Heß hat die Hallen-WM aber "den Stellenwert jeder anderen Hallen-Weltmeisterschaft. Es geht um Medaillen." Und am liebsten mit so einer Medaille will der Chemnitzer dann auch wieder abreisen aus China.