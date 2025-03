Heß mit fünfter EM-Medaille in Folge

Mit dem zweiten Platz in Apeldoorn setzte Heß eine beeindruckende Serie fort. Schon bei den vergangenen vier Hallen-Europameisterschaften hatte er als jeweils Dritter auf dem Podest gestanden. Sein größter Erfolg liegt rund neun Jahre zurück: Bei der Freiluft-EM in Amsterdam hatte Heß 2016 die Goldmedaille gewonnen.

Siebenkämpfer Till Steinforth holt mit deutschem Rekord EM-Bronze

Till Steinforth gewann in einem Siebenkampf-Krimi Bronze. Der gebürtige Magdeburger behauptete am zweiten Wettkampftag den dritten Platz und stellte zudem mit 6.388 Punkten einen neuen deutschen Rekord auf. Er musste sich am Ende nur dem neuen Europameister Sander Skotheim (Norwegen/6558) und dem Schweizer Simon Ehammer (6506) geschlagen geben. Bildrechte: IMAGO / Chai vd Laage

Hauchdünn auf das Treppchen

Lediglich acht Zähler trennten Steinforth am Ende vom undankbaren vierten Rang. Für den 22-Jährigen ist es die erste internationale Medaille. Der Athlet des SV Halle hatte bereits am ersten Tag mit 6,80 Sekunden über 60 m, 7,89 m im Weitsprung, einer persönlichen Bestleistung im Kugelstoßen (14,95 m) sowie 1,98 m im Hochsprung geglänzt. Am zweiten Tag brachte er sich mit 7,90 Sekunden über 60 m Hürden und 5,00 m im Stabhochsprung in eine aussichtsreiche Situation. Eine weitere persönliche Bestleistung von 2:36,69 Minuten über die abschließenden 1.000 m rettete schließlich den Podestplatz vor dem Esten Johannes Erm (6380).

Steinforth: "Deutscher Rekord war das Ziel"

Steinforth sagte: "Wie ich jetzt am Ende noch eine 2:36 laufen konnte, weiß ich auch nicht. Ich bin sprachlos. Die Beine wollten nicht mehr, der Kopf tat gar nicht so doll weh, muss ich sagen – der war schon halb im Ziel, die Beine waren ein bisschen hintendran. Der deutsche Rekord war auf jeden Fall das Ziel! Ich wusste, dass so eine Punktzahl fallen muss, wenn ich vorne mitspielen will. An diesem Wochenende war der Weitsprung besonders wichtig, da bin ich in diesem Jahr noch nicht so weit gesprungen." Die beiden weiteren deutschen Starter Marcel Meyer (Hannover/5913) und Tim Nowak (Ulm/5882) belegten die Ränge zehn und elf. Bildrechte: IMAGO / Chai vd Laage