Auch Johannes Ludwig, vergangenes Wochenende in Altenberg auf Platz 11., war die positive Anspannung anzumerken. "Ich war mächtig beeindruckt von der neuen Bahn. Es ist gewaltig, was alles gebaut und verändert wurde. Wir müssen uns das alles erst einmal in den sechs Trainingsfahrten erarbeiten", sagte der 34-Jährige. Trotz aller Vorfreude bleibt ein Wermutstropfen, denn Zuschauer werden das kommende Rodel-Spektakel nicht genießen können. Das sei gerade für Oberhof sehr traurig, erklärte Ludwig: "Die Kulisse hier ist schon einmalig. Wir können nur hoffen, dass es nächste Saison besser wird. Jetzt heißt es durchhalten."

Durchhalten hieß es auch für das Duo Toni Eggert und Sascha Benecken. Beide waren in der Saisonvorbereitung länger in Quarantäne. Der Trainingsrückstand ist nach wie vor zu spüren, auch wenn die Doppelsitzer am vergangenen Wochenende in Altenberg nur hauchzart am ersten Saisonsieg vorbeischrammten. "Man darf nicht vergessen, dass wir dieses Jahr eine bescheidene Vorbereitung hatten. Dennoch sind wir auf einem guten Stand", so Eggert. In Oberhof will das Duo zunächst einmal die neuen Kurven erarbeiten. "Vielleicht muss da auch das Material etwas angepasst werden", betonte der siebenmalige Weltmeister.