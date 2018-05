Er habe sich bisher zwei Mal einen Traum erfüllt, mit den WM-Medaillen 2015 und 2017. "Die EM jetzt ist wichtig, aber nicht so wichtig. Es gibt in meinem Sportlerleben noch einen großen Traum. Ich will bei den Olympischen Spielen 2020 eine Medaille gewinnen. Dafür muss ich mich aber in diesem Jahr mental rausnehmen, um die beiden Jahre 2019 und 2020 noch erfolgreich gestalten zu können." Derzeit befindet sich Freimuth in der Sportklinik Halle in ärztlicher Betreuung. "Mein Körper muss resettet werden. Danach will ich einfach was machen, was mir Freude macht. Vielleicht nach Australien oder den USA.“