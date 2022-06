Olympiasiegerin Malaika Mihambo hat ihre Siegesserie im Weitsprung fortgesetzt und ist in der laufenden Saison weiter ungeschlagen. Bei den "FBK Games" im niederländischen Hengelo sprang die 28-Jährige von der LG Kurpfalz am Montag (06.06.) 6,65 Meter weit und setzte sich damit gegen die Konkurrenz durch.

"Es war ein harter Wettkampf", so die "Sportlerin des Jahres", die bereits den vierten Erfolg 2022 einheimste. Allerdings blieb sie erneut weit unter der Sieben-Meter-Marke. Im ersten Wettkampf des Sommers in Birmingham war Mihambo noch ein Sprung über 7,09 Meter gelungen. Die Göttingerin Merle Homeier wurde mit 6,36 Metern Vierte.

Neben weiteren Meetings stehen in diesem Jahr die Weltmeisterschaften vom 15. bis 24. Juli in Eugene und die Europameisterschaften vom 15. bis 21. August in München als zwei Topereignisse kurz nacheinander an. Zuvor stehen zudem die Deutschen Meisterschaften auf dem Programm. Diese finden vom 23. bis 26. Juni in Berlin statt.